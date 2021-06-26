Son dakika spor haberi: 95. Gazi Koşusu'nu Burgas ile Ahmet Çelik kazandı! Rekor 7 seneye çıktı

95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik jokeyliğindeki Burgas isimli at kazandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen Gazi Koşusu'na yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmadı.

AHMET ÇELİK'İN SERİSİ 7 SENEYE ÇIKTI!

Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu'nu Burgas ile kazanan Ahmet Çelik, üst üste 7. yarışından zaferle ayrılarak rekorunu geliştirdi.

Tarihi yarışı en fazla kazanan eküri 13 kez ile Eliyeşil olurken, Mümin Çılgın toplamda 9 kez zafere ulaşarak Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey oldu.

GAZİ KOŞUSU'NUN ÖDÜLÜ NE KADAR?

Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. İkinci 840 bin, üçüncü 420 bin, dördüncü 210 bin TL, beşinci olacak safkan da 105.00 bin TL ikramiyenin sahibi oldu.