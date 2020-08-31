Şampiyon Call To Victory
15 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu’nda Call To Victory güçlü rakiplerini yaptığı müthiş sprinti ile geçerek birinciliğe ulaştı.
KURTELLER'İN 2. BİRİNCİLİĞİ
At yarışçılığının 'Derbi'si Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in bindiği Call To Victory isimli İngiliz safkanı ile kazandı. Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu safkan 2 bin 400 metreyi 2.30.18 ile önde bitirdi. Yarışta Gökhan Kocakaya ile Lord Of Game ikinci, Kingsman ile start alan Hışman Çizik üçüncü, Coach ile koşuya katılan Ayhan Kurşun da dördüncü olarak tamamladı, Vernazza da jokey Halis Karataş ile beşinci oldu.
ÖDÜL 2 MİLYON 958 BİN LİRA
94. Gazi Koşusu'nda bu yıl yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2.958.375 TL. ikramiye dağıtıldı. Yarışı ikincilikle tamamlayan Lord Of Game 700 bin TL., koşuda üçüncü olan Kingsman 350 bin TL, yarışı dördüncülükle tamamlayan Coach 175 bin TL, koşuda beşinciliği elde eden Vernazza da Gazi Koşusu'nda 87 bin 500 liralık ödülün sahibi oldular.
KUPAYI YUNUS ERSOY VERDİ
94. Gazi Koşusu'nda kazanan safkanın sahibi Ayşegül Kurtel'e kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na vekaleten Halis Yunus Ersoy takdim etti. Ayşegül Kurtel koşudan sonra yaptığı açıklamada, "Böylesine önemli bir kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını. Bu kupada emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Yarışların sağlıklı bir şekilde bittiği için sevinçli olduğunu" belirtti.
- 31.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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