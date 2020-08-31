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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Şampiyon

Şampiyon Call To Victory

15 İngiliz safkanın mücadele ettiği ’nda güçlü rakiplerini yaptığı müthiş sprinti ile geçerek birinciliğe ulaştı.

KURTELLER'İN 2. BİRİNCİLİĞİ

At yarışçılığının 'Derbi'si 'nu 'in bindiği isimli İngiliz safkanı ile kazandı. 'in sahibi olduğu safkan 2 bin 400 metreyi 2.30.18 ile önde bitirdi. Yarışta Gökhan Kocakaya ile ikinci, Kingsman ile start alan üçüncü, Coach ile koşuya katılan Ayhan Kurşun da dördüncü olarak tamamladı, Vernazza da jokey ile beşinci oldu.

ÖDÜL 2 MİLYON 958 BİN LİRA

94. Gazi Koşusu'nda bu yıl yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2.958.375 TL. ikramiye dağıtıldı. Yarışı ikincilikle tamamlayan Lord Of Game 700 bin TL., koşuda üçüncü olan Kingsman 350 bin TL, yarışı dördüncülükle tamamlayan Coach 175 bin TL, koşuda beşinciliği elde eden Vernazza da Gazi Koşusu'nda 87 bin 500 liralık ödülün sahibi oldular.

KUPAYI YUNUS ERSOY VERDİ

94. Gazi Koşusu'nda kazanan safkanın sahibi Ayşegül Kurtel'e kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na vekaleten Halis Yunus Ersoy takdim etti. Ayşegül Kurtel koşudan sonra yaptığı açıklamada, "Böylesine önemli bir kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını. Bu kupada emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Yarışların sağlıklı bir şekilde bittiği için sevinçli olduğunu" belirtti.

  1. 31.8.2020
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