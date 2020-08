Senin için Atam

Tarihi günlerinden birine daha ev sahipliği yapacak Veliefendi Hipodromu'nda yarışseverler olmayacak. 2400 metre çim pistte koşulacak koşuya toplam 15 safkan katılıyor. Koşu saat 17.15'de başlayacak.

2.5 DAKİKALIK HEYECAN

Türk atçılığının bayramı Gazi Koşusu bugün Veliefendi'de yapılacak. 15 safkan İngiliz atının katılacağı yarış 2400 metre çim pist mesafe üzerinden yapılıyor. Koşu saat 17.15'de başlayacak ve yaklaşık 2.5 dakika sürecek yarışta safkan sahibine 2.958.00 bin TL. kazandıracak. 94. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2.455.250 TL.'nin sahibi olacak. Kazanan safkanın sahibinin aynı zamanda tayın yetiştiricisi de olması halinde ikramiye 2.958.375 TL.'ye ulaşacak.

ATA'NIN HİMAYESİNDE

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemişti. At yarışlarının "Modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç" olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça hipodromda yarış seyrediyordu. Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabilmeleridir. Kazanın safkan, yılın en başarılı atı ünvanına sahip olup, yarışçılık tarihinde farklı bir yer ediniyor.

İSTANBUL'DA İLK KOŞU

1968 yılında İstanbul'da ilk defa koşulan Gazi Koşusu'nu Burhan Karamehmet'in Asuman isimli safkanı kazandı. Doç.Dr. S.Çalık'ın yaptığı son gümüş Gazi Heykeli, 1970 yılından itibaren kazanan atın sahibine veriliyor. Bu heykeli ilk kez Sadettin'in sahibi Sadun Atğ aldı.

YAVRULARI KAZANANLAR

Yavruları en çok Gazi Koşusu kazanan aygırlar; Cihangir (6 kez), Atlıhan, Melikşah, Kayarlı, Pikehan, Minimo ve Akkor, Wings Of Song (5 kez): Beau Brummel, Mirage, İcaros, Beau Monair ve Helene de Troia. Onys II (5 kez), Özdemir, Tomris, Şilem, Taşpınar ve Konca.

SON 25 YILIN EN AZ SAYILI KATILIMI

En son 1995 yılında 15 safkan ile düzenlenen Gazi Koşusu aradan geçen 25 seneden sonra bu kez de 15 safkan ile start alıyor. Ayrıca bu sene Covid-19 nedeniyle de koşular seyircisiz yapılacak.

NENE HATUN'DA DENK SAFKANLAR

Üç yaşlı dişi İngiliz taylarının katılabildikleri Nene Hatun Koşusu'nda 18 tay birincilik için mücadele edecek. Koşunun birincilik ikramiyesi ise 260.000 TL.

ÇELİK ÜST ÜSTE 6 YAPABİLECEK Mİ?

Ahmet Çelik üst üste 5 kez bu koşuyu kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı. Bu yıl Call To Victory ile start alacak jokey yarış otoriteleri tarafından favori olarak gösteriliyor.

İKRAMİYE 2 MİLYON 958 BİN

Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin TL. ikinci 700 bin, üçüncü 350 bin, dördüncü 175 bin TL, beşinci olacak safkan da 87.500 TL. ikramiye alacak. Gazi Koşusu'nu birinci bitiren safkan, sahibine yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte 2 milyon 935 bin TL. kazandıracak. Gazi Kupası'nı geçen yıl jokey Ahmet Çelik kazanmıştı.

GAZİ'DE 3 BAYAN AT SAHİBİ

Gazi Koşusu'na 3 bayan at sahibi de atlarıyla iştirak edecek. Ayşegül Kurtel (Call To Victory 1), Hilal Yöney (Full Throttle 5), Ayşegül Aksoy (Upper Cut (12) ve Zabun (14) ) 1'er tayı ile katılacak. Bu sene yapılacak olan 94. Gazi Koşusu'nda bir eküri de potoya ulaşmak için kıyasıya bir birincilik mücadelesi verecek.

EKÜRİ BİTEN KOŞULAR

Eküri biten Gazi Koşuları; La Fleche - Cantatrice (1956), Hafız - Kapkara (1986), The Best - I. Thunder Bold (1993). Gazi Koşusu'nda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına aittir. Halis Karataş ile birlikte start alan safkan tarihteki yerini aldı. Geçen yıl koşuyu kazanan Graystorm'un derecesi ise 2.30.50 oldu.

ATLARI TANIYALIM

Call To Victory: 13 Şubat 2017 doğumlu Call To Victory, yarış yaşamına Nisan 2019'da Bursa'da başladı. Call To Victory, kazanması durumunda babası Victory Gallop'un ilk Gazi şampiyonu yavrusu olacak.

Coach: 2 Mart 2017 doğumlu tay, bugüne kadarki 5 startını da çim pistte aldı. Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki Tendürek Koşusu'nda (A3) jokeyi Ayhan Kurşun idaresinde elde ettiği birincilikle adından söz ettirmiştir.

Çakalınoğlu: 94. Gazi Koşusu'na katılacak olan istikrarlı safkanlardan Çakalınoğlu, 3 Nisan 2017 doğumludur. Bugüne kadar start almış olduğu dokuz koşuda safkan dört birincilik beş kez de tabela yapma başarısı gösterdi.

Dembe: 11 Mart 2017'de doğan doru safkan, kariyerindeki 4 birinciliğin 3'ünü kum pistte alırken yalnızca 1 tanesini çim pistte elde etti. Mertcan Çelik ile Gazi Koşusu'nda galibiyet arayacak.

Full Throttle: 14 Mart 2017 tarihinde dünyaya gelen Full Throttle, kariyerine 26 Mayıs 2019'daki Şartlı-1 Doyoun Koşusu'nda aldığı ikincilikle başladı. Bugüne kadar ki 3 birinciliğinin 2'sini çim pistte elde etti.

King Mango: Kum ve sentetik pistte başarılı yarışlarını izlediğimiz Mendip temsilcisi 2017 doğumlu King Man Go, 94. Gazi Koşusu öncesi elde ettiği Burhan Karamehmet Koşusu (G3) ve Beyoğlu Koşusu (G2) galibiyetleri ile dikkat çekmeyi başardı.

Kingsman: 30 Mart 2017 doğumlu Kingsman, yarış yaşamına 24 Ağustos 2019 tarihinde 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda katıldığı Manila Koşusu'yla başladı. Safkanın babası Gazi şampiyonu Populer Demand.

Lord Of Game: 2 Mayıs 2017 doğumlu Lord Of Game, yarış hayatına geçtiğimiz yılın Haziran ayında 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda katıldığı Distant Relative Koşusu'nu (Şartlı-1) kazanarak başladı..

Powerman: 23 Ocak 2017 doğumlu Powerman, bu yılın Şubat ayında İzmir Şirinyer Hipodromu'nda kum pistte katıldığı Lockton Koşusu'nda (Şartlı-1) elde ettiği ikincilikle yarış kariyerine başlamayı başardı.

Premium Mover: 17 Nisan 2017 tarihinde dünyaya gelen doru erkek tay, iki Maiden koşu üçüncülüğünün ardından Eylül 2019'daki KV-6 koşuda ilk galibiyetini elde etti. 8 koşunun 7'sini İzmir pistinde koştu.

Sozopol: 31 Mart 2017 doğumlu Sozopol, yarış hayatına geçtiğimiz yılın Eylül ayında 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda katıldığı Gold Guard Koşusu'nu (Şartlı-1) kazanarak başlamıştır.

Upper Cut: Start almış olduğu ilk beş koşuyu kazanarak yarış kariyerine harika bir başlangıç yapan 12 Mayıs 2017 doğumlu doru erkek tay Upper Cut, son olarak Mehmet Akif Ersoy'da dördüncü oldu.

Vernazza: 20 Şubat 2017'de doğan Vernazza, yarış hayatına sentetik pistteki Toison d'Or Koşusu ikinciliğiyle başladı. Adana'da Maiden'a veda eden doru erkek tay İstanbul'da 4 kez çim piste çıktı.

Zabun: 9 Mayıs 2017 doğumlu olan Zabun, tamamı İstanbul'da geçen yarış kariyerine Kasım 2019'daki Barbar Koşusu (Şartlı-1) galibiyetiyle başlamıştır. Beyoğlu Koşusu'nu ikinci olarak tamamladı.

Prior: 14 Nisan 2017 doğumlu tay, yarış hayatına 18 Nisan 2019'daki Sri Pekan Koşusu (Şartlı-1) ile başlamış ve bu koşuyu dördüncü olarak tamamlamıştır. Safkanın Kısrak koşusu galibiyeti var.