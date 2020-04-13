Türkiye Jokey Kulübü Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 50 bin liralık destek verdi - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler At Yarışı TJK'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek!

'na 1 milyon 50 bin liralık destek verdi

Türkiye Jokey Kulübü Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 50 bin liralık destek verdi

(), corona virüsü ile mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'na 1 milyon 50 bin lira destek verdi.

(), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı başlatılan 'na 1 milyon 50 bin 828 lira destek verdiğini duyurdu.

TJK'dan yapılan açıklamada, dün yurt dışı yarışlar üzerine oynanan müşterek bahislerden elde edilen toplam 1 milyon 50 bin 828 lira gelirin tümünün 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu rakamın içinden kulübümüzün ödeyeceği bayi primi, yurt dışı yarışlar için ödenecek komisyon, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki özel hesaba aktarılacak tutar ve herhangi bir operasyonel gider kesilmeden tamamıyla kampanyaya aktarılacaktır. Bu vesileyle Covid-19 salgınına karşı ülkemizde büyük bir özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz" denildi.

  1. 13.04.2020
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