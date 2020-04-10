TVF açıkladı! Milli Dayanışma Kampayası'na 500 bin TL bağış
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü salgınına karşı başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 500 bin TL destekte bulundu.
.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan geldi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı tüm gücümüzle destekliyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar neticesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya, Federasyonumuzun öz kaynaklarından 500 bin TL destekte bulunulmuştur.
Bu vesileyle; dünyayı etkisi altına alan pandemi karşısında bizler için hayatlarını ortaya koyarak özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destekte bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, bu sorunu hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Evde kalmanın hem kendi hem de çevremizdekilerin sağlığı için güvenli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, bu süreçte hep birlikte #EvdeKal diyoruz."
- 10.04.2020
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