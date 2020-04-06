Meryem Boz: Olimpiyatların ertelenmesi doğru bir karar
Venüs Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da oynayan milli voleybolcu Meryem Boz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Boz, corona virüsü salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.
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