Rekortmene 3 yıl men

Atletizmde kadınlar maraton dünya rekorunu elinde tutan Kenyalı Ruth Chepngetich, doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı. Atletizm Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sporcunun ihlalleri ve suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Kenyalı, ilacı farkında olmadan kullandığını iddia etmişti.
