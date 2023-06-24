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Atletizmde Tuğba Danışmaz gümüş, İsmail Nezir bronz madalya aldı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atletizm branşında Tuğba Danışmaz gümüş, İsmail Nezir ise bronz madalya kazandı.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 20:43
Atletizmde Tuğba Danışmaz gümüş, İsmail Nezir bronz madalya aldı

Chorzow şehrindeki Silesian Stadı'nda gerçekleşen atletizm müsabakaları Avrupa Takımlar Şampiyonası özelliği taşıyor. En üst seviye olan 1. Grup'ta yer alan Türkiye'nin yarışlarına bugün de devam etti.

Kadınlar üç adım atlamada, bu yıl İstanbul'da düzenlenen Salon Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz, başarısını Avrupa Oyunları'nda da sürdürdü. Milli sporcu, 14.16'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna taktı.

GENÇ ATLETTEN BRONZ MADALYA

Erkekler 400 metre engellide İsmail Nezir, bronz madalya kazandı.

Geçen yıl 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan İsmail, kariyerine Avrupa Oyunları madalyası da ekledi. Finalde, 20 yaşındaki milli sporcu 48.84'lük zamanıyla bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin oyunlarda atletizm branşındaki madalya sayısı ise 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere 4 oldu.

DİĞER SONUÇLAR

Yarışmaları kadınlar çekiç atmada Hilal Yılmazer 10'uncu, sırıkla atlamada Buse Arıkazan 15'inci, 110 metre engellide Şevval Ayaz 10'uncu, 800 metrede Tuğba Toptaş 13'üncü, 400 metre engellide, Gülşah Cebeci 15'inci,4x100 metrede milli takım (Elif Polat, Şevval Ayaz, Simay Özçiftçi, Sıla Koloğlu) 11'inci sırada tamamladı.

Erkeklerde ise uzun atlamada Necati Er 15'inci sırada yer alırken, 110 metre engellide Mikdat Severler 10'uncu, bin 500 metrede İbrahim Erata 12'nci, disk atmada Ömer Şahin 11'inci, 4x100 metrede milli takım (Batuhan Altıntaş, Kayhan Özer, Ertan Özkan, Ramil Guliyev) 8. oldu.

Atletizmde yarışmalar pazar günü sona erecek.

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