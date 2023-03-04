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Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Tuğba Danışmaz'dan altın madalya geldi!

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar 3 Adım Atlama finalinde mücadele eden Tuğba Danışmaz, ülkemizde altın madalya kazandırarak büyük bir başarıya imza attı.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 21:04 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 21:09
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Tuğba Danışmaz'dan altın madalya geldi!

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar 3 Adım Atlama finalinde mücadele eden Tuğba Danışmaz, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlama finalinde 14.31'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

İstanbul'un ev sahipliğinde Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın 3'üncü gününde akşam seansı devam ediyor. Kadınlar üç adım atlama finalinde milli atlet Tuğba Danışmaz piste çıktı. Milli atlet, ilk hakkında 14.31 ile Türkiye rekoru kırarak ilk sıraya yerleşti. 23 yaşındaki atlet, bu derecesiyle ilk sırada yer aldı ve altın madalyanın sahibi oldu. Üç adım atlamada İtalyan Dariya Derkach 14.20 ile gümüş, Portekizli Patricia Mamona 14.16'lık derecesi ile bronz madalya elde etti.

Öte yandan Danışmaz, elde ettiği madalya ile Türkiye'ye 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk madalyasını da kazandırmış oldu.

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