Avrupa Atletizm Şampiyonası'na corona virüsü engeli!
Corona virüsü salgını spor dünyasına da büyük darbe vururken, son olarak 2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın da iptal edildiği açıklandı. Avrupa Atletizm Birliği'nden (EA) yapılan açıklamada Fransa'nın başkenti Paris'te 25-30 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan şampiyonanın iptal edildiği ve takvim değişikliğinin mayıs ayındaki toplantıda görüşüleceği ifade edildi.
Corona virüsü salgını bir büyük şampiyonanın daha iptal edilmesine neden oldu... Fransa'nın başkenti Paris'te 25-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Avrupa Atletizm Birliğinden (EA) yapılan açıklamada, salgının henüz kontrol altına alınamadığı hatırlatılarak, Fransız yetkililerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda şampiyonanın iptaline karar verildiği belirtildi.
EA'nın şampiyonaya ilişkin konuları ve atletizm takvimindeki değişiklikleri 7-8 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda görüşeceği kaydedildi.
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