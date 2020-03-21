Ramil Guliyev ve Yasmani Copello'dan 'evde kal' çağrısı - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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ve Yasmani Copello'dan 'evde kal' çağrısı

Ramil Guliyev ve Yasmani Copello'dan 'evde kal' çağrısı

ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal " çağrısına destek verdi.

Atletizm Federasyonunun sosyal medya hesabında yayımlanan videolu mesajlarda, dünya şampiyonu , koronavirüs ile mücadelede kurallara uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Lütfen ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayınız. Dışarıya çıkanlar da lütfen maske taksın. Çünkü bu maske sadece sizi değil, etrafınızdaki insanları da virüse karşı koruma amacıyla kullanılır. Eve dönünce mutlaka elinizi yıkayın. Diğer insanlarla temasa geçmeyiniz." ifadelerini kullandı.

ise mesajında "Kendinize iyi bakın, lütfen evde kalın." uyarısında bulundu.

  1. 21.03.2020
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