Maratonu da vurdu

Türkiye Atletizm Federasyonu, nisan ayındaki 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ile mayıs ayındaki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu'nun koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında ertelendiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Edirne'deki 6. Sınırsız Dostluk Dostluk Yarı Maratonu ve Çanakkale'deki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu ileri bir tarihe ertelendi" ifadelerine yer verildi.