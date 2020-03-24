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24 Mart 2020, Salı
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Maratonu da vurdu

Maratonu da vurdu

, nisan ayındaki 6. Sınırsız Dostluk ile mayıs ayındaki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu’nun koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında ertelendiğini duyurdu.

, nisan ayındaki 6. Sınırsız Dostluk ile mayıs ayındaki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu'nun koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında ertelendiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "'deki 6. Sınırsız Dostluk Dostluk Yarı Maratonu ve 'deki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu ileri bir tarihe ertelendi" ifadelerine yer verildi.

  1. 24.3.2020
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