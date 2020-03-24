Maratonu da vurdu
Türkiye Atletizm Federasyonu, nisan ayındaki 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ile mayıs ayındaki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu’nun koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında ertelendiğini duyurdu.
Türkiye Atletizm Federasyonu, nisan ayındaki 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ile mayıs ayındaki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu'nun koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında ertelendiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Edirne'deki 6. Sınırsız Dostluk Dostluk Yarı Maratonu ve Çanakkale'deki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu ileri bir tarihe ertelendi" ifadelerine yer verildi.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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