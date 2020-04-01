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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Son dakika: karantinaya alındı

Son dakika: Milli atletler karantinaya alındı

Son dakika corona virüsü haberleri... Dünyayı etkisi altına alan ve ’de de görülen corona virüsü sebebiyle 14 gün karantinaya alındı.

Etiyopya kampından 4 gün önce dönen , 'de 14 günlük karantina sürecine girdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atletizm Federasyonu Başkanı , 'nın aldığı corona virüsü tedbirlerine uyarak yurtdışı kampından dönen sporcuların 14 günlük karantina sürecinin başlatıldığını dile getirdi.

Çintimar, corona virüsü konusunda devletin yaptığı uyarılara dikkat çekerek, "Sporcularımızın takibini yapıyoruz. Tedbir amaçlı 14 günlük karantina süreçlerini başlattık. Duruma göre gerekenler yapılacak. İnşallah bu günlerin üstesinden milletçe geleceğiz. Sporcuların karantina sürecinde de antrenman yapabilmesi için malzeme gönderildi. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Düzce Spor İl Müdürü'ne ve personeline çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karantina altına alınan milli kafilede şu isimler yer alıyor:

"Tuğba Güvenç, Ercan Arslan, Ömer Alkanoğlu, Yusuf Alıcı, Hüseyin Can, Mestan Turhan"

  1. 01.04.2020
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