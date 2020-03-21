Ramil Guliyev: İhtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayınız - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Atletizm Ramil Guliyev'den 'dışarı çıkmayın' çağrısı!

: İhtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayınız

Ramil Guliyev: İhtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayınız

Milli atlet , 'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı "evde kal" mesajı verdi.

Rekortmen milli atlet , koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki sporcu, salgınla mücadele için kurallara uyulması gerektiğine vurgu yaparak, "Lütfen, virüsten dolayı birkaç kurala uymamız gerekiyor. İhtiyaç olmadan dışarı çıkmayınız. Dışarı çıkanlar lütfen maske takınız. Bu maskeler sadece sizi değil, etraftaki insanları virüse karşı koruma amacıyla kullanılıyor. Dışarıya çıktıktan sonra evinize dönünce ellerinizi muhakkak yıkayın. Diğer insanlarla temasa geçmeyiniz. Basit kurallara uyarsak, virüs dağılmaz" dedi.

  1. 21.03.2020
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