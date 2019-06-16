Ramil Guliyev'den Fas'ta ikincilik
Ramil Guliyev başarılarına bir yenisini daha ekledi. Elmas Lig'in Fas'ta düzenlenen altıncı etabında yarışan milli atlet, erkekler 200 metrede ikinci oldu.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in altıncı etabında milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede ikinci oldu.
Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede yarışan Guliyev, 20.28'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.
Kanadalı Andre de Grasse, 20.19'luk süresiyle 200 metre yarışını birinci sırada bitirdi. Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20.30 ile üçüncü sırayı elde etti.
Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, şu ana kadar topladığı 27 puanla Elmas Lig'de liderliğini sürdürdü.
- 17.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
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Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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