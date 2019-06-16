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16 Haziran 2019, Pazar
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'den Fas'ta ikincilik

Ramil Guliyev'den Fas'ta ikincilik

başarılarına bir yenisini daha ekledi. 'in Fas'ta düzenlenen altıncı etabında yarışan milli atlet, erkekler 200 metrede ikinci oldu.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen 'in altıncı etabında milli sporcu , erkekler 200 metrede ikinci oldu.

Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede yarışan Guliyev, 20.28'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.

Kanadalı Andre de Grasse, 20.19'luk süresiyle yarışını birinci sırada bitirdi. Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20.30 ile üçüncü sırayı elde etti.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, şu ana kadar topladığı 27 puanla Elmas Lig'de liderliğini sürdürdü.

  1. 17.06.2019
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