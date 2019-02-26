Dubai'de düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'te mücadele eden Esra Bayrak altın madalya kazandı.
Dubai'de devam eden Para Atletizm Grand Prix'inin üçüncü gününde ter döken Esra Bayrak, T20 kategorisi Uzun Atlamada 5 metrede 41 cm ile altın madalya kazandı. Dubai'de gerçekleştirilen törende Türkiye'yi temsil eden Bayrak'ın adı yankılandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, "Başta Esra Bayrak olmak üzere antrenörümüz Aytunç Göz, Federasyon Başkanımız Birol Aydın ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Bayrak bu madalyayı ve kırdığı rekoru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na armağan ettiğini belirtti. Bayrak'ın yeni hedefi 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında özel sporcular tarihinde ilk madalyayı kazanmak.
- 26.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
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Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
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Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
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Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
Esra Bayrak’tan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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