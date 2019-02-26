Esra Bayrak’tan altın madalya
26 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atletizm Haberleri Esra Bayrak’tan altın madalya

’tan

Esra Bayrak’tan altın madalya

Dubai'de düzenlenen 'te mücadele eden kazandı.

Dubai'de devam eden 'inin üçüncü gününde ter döken , T20 kategorisi 5 metrede 41 cm ile kazandı. Dubai'de gerçekleştirilen törende Türkiye'yi temsil eden Bayrak'ın adı yankılandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, "Başta Esra Bayrak olmak üzere antrenörümüz Aytunç Göz, Federasyon Başkanımız Birol Aydın ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Bayrak bu madalyayı ve kırdığı rekoru Cumhurbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na armağan ettiğini belirtti. Bayrak'ın yeni hedefi 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında özel sporcular tarihinde ilk madalyayı kazanmak.

  1. 26.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Esra Bayrak’tan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN