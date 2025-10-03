Seriye devam

Antalyaspor, bugün evinde ağırlayacağı Çaykur Rizespor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Akrepler, bu kritik maça, Fenerbahçe deplasmanında alınan 2-0'lık mağlubiyeti telafi etmek için çıkacak. Sahasında 2 maçtır galibiyete hasret kalan kırmızı-beyazlılar, Atmacalar'ı eli boş göndererek, hem taraftarını sevindirmek hem de üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor. Akdeniz ekibinin attığı son iki golün sahibi Rus stoper Georgi Dzhikiya da takımının yine Rizespor önünde en önemli kozlarından birisi olacak.

Antalya'da 6 eksik var

Antalyaspor'da bugünkü Çaykur Rizespor maçı öncesinde önemli eksikler dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılarda Abdülkadir Ömür, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bahadır, Dario Saric ve Erdoğan sakatlıkları nedeniyle Karadeniz ekibi karşısında forma giyemeyecek.