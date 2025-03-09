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Haberler Antalyaspor Antalya'da Gaich şov

Antalya'da Gaich şov

Akrepler 1-0 geri düştüğü Rizespor karşısında, 79’da giren geçen sezon Rize’de oynayan Gaich’le 2-1 kazandı

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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Antalya'da Gaich şov

Alt taraftan uzaklaşmak isteyen Antalyaspor ve Rizespor, Antalya'da kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz biten maçta 59'da Atmacalar Sowe'yle öne geçti. 62'de Antalya, Van de Streek'le çerçeveyi bulamadı. 80'de Rize'de Sowe, farkı ikiye çıkarma şansını kullanamadı. 79'da oyuna giren Gaich, maçın kaderini değiştirdi. 90'da kazanılan penaltıda eşitliği sağlayan Arjantinli golcü, 90+7'de yaşanan karambolde de yaptığı vuruşla Tarık'ı avlayıp galibiyeti getirdi. Karadeniz ekibi, üst üste 2 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı. Antalyaspor ise evinde 2'de 2 yapıp, yenilmezlik serisini 4'e taşıdı.

3 PUANLA ANLATILMAZ

Antalya'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "Bizim için gerçekten 3 puanla anlatılamayacak kadar değerli bir galibiyet oldu" dedi. Rize hocası İlhan Palut ise, "Ligde alt, orta blok diye bir şey neredeyse kalmadı. Biz de dahil kimseye rahat yok. Futbolun trajedik yüzünü gördük" diye konuştu.

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