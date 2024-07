Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Burdur'da tamamlayan Antalyaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a geçti. Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden ve Yoğurtçu Parkı'na heykeli dikilen Brezilyalı Alex de Souza'yı getiren kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Burdur'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybeden kırmızı-beyazlı ekibin yönetimi, teknik direktör Alex'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Genç teknik adam Arda Güler hakkında konuştu.

"HEDEF OLARAK EN İYİSİNİ İSTİYORUZ"

Antalyaspor ile yarışan ve yarışmacı bir takım olmak istediklerini ifade eden Alex de Souza, imza töreninde söylediği başka şehirlerden de Antalyaspor'u izlemek için taraftarların geleceği sözlerini yineledi. Alex, "Hedefimiz yarışan, yarışmacı bir takım yaratmak. Tabii ki bu hedefle birlikte bunu yaptığımızda dikkatleri üzerimize çekebiliyoruz. Bunu yaptığınızda dediğim gibi diğer şehirlerden insanlar gelebilir. Herkes bizi izleyebilir. Biz yapabildiğimiz kadar yarışmacı bir takım yapmayı ve hedefleri olan bir takım yaratmayı hedefliyoruz. Bunu yaptığımızda eminim ki Antalyaspor taraftarı, şehir bizi daha çok sevecek ve daha çok sahip çıkacaktır. Bizi kucaklayacaktır. Tabii ki biz hedefimiz olarak her zaman en iyiyi istiyoruz ve her takım aslında en üstte olmak ister" dedi.

"AVRUPA'YI HEDEFLEYEN TAKIMLARLA YARIŞAN BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'i takip eden ve tanıyanların şampiyonluğa kimin oynadığını bileceğini belirten Alex, takımın başında 15 günlük bir zaman geçirdiğini ve yarışan bir takım kimliğine bürüneceklerini dile getirdi. Alex, "Takımın başında henüz 15 günlük bir süreç oldu. Hafta hafta ilerlemeyi tercih ediyoruz. Her zamankinden daha iyi bir Antalyaspor oluşturmayı hedefliyoruz. Tabii ki Türkiye Süper Lig'ini tanıyanlar da şampiyonluğun kimler arasında olacağını bilir. Avrupa'yı hedefleyenlerin kimler olduğunu bilirler. Bizim düşüncemiz bu ekiplerle, bu takımlarla yarışan bir takım oluşturabilmek" diye konuştu.

"GELENLER VE GİDENLER OLACAK"

Burdur'daki kampta çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerine dikkati çeken Alex de Souza, gelen transferlerin olduğu kadar gideceklerin de olacağını belirterek, "Burada kaldığımız süre boyunca Burdur bizi çok iyi ağırladı. Burada çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Henüz takımımız tamamen oluşturulmadı. Kampın ortasında yeni gelen transferler oldu. Onları da hazırlamaya çalışıyoruz. Yeni gelecek olanlar da var. Bazıları gecikti ama şu ana kadar güzel bir hazırlık süreci var. Bu süreçte gelenlerin olması, gidenlerin olması tamamen normal. Bu süreci bu şekilde ilerletiyoruz. Yeni gelenlerle birlikte çalışmalara devam edeceğiz ve bir takım oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"DJENEPO'NUN KAPASİTESİNİN ÜZERİNE ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Transferlerin tamamından memnun olduğunu ifade eden Brezilyalı teknik adam, kırmızı beyazlı ekibin kiralık olarak kadrosuna kattığı Moussa Djenepo'dan beklentisinin yüksek olduğunu aktardı. Daha önce bonservis bedeli 15 milyon Euro'yu bulan Moussa Djenepo'nun kapasitesinin üzerine çıkacağını düşündüğünü söyleyen Alex, "Öncelikle yapılan transferlerin tamamından memnunum. Buraya gelen oyuncuların tamamı kendi isteyerek ve mutlu şekilde geldi. Bu çok önemli, çünkü bir oyuncu çok mutluysa, kendi başarısının, kalitesinin üstüne çıkabilir. Takıma daha çok katkı sağlayabilir. Djenepo da buraya kendisi isteyerek geldiği için kapasitesinin üzerine çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"KALİTESİ İYİ OLAN HER FUTBOLCUYA İHTİYACIM VAR"

Şu ana kadar farklı pozisyonlara transferlerin yapıldığını ifade eden Alex, "Farklı pozisyonlara gelen transferler oldu. Her birinin karakteri farklı. Her biri bu uzun süreç boyunca bizlere yardımcı olacak. Gelecek transferler ise şu anda yönetimin elinde. Onların çalışmasıyla devam ediyor ve ilerliyor. Kalitesi iyi olan her futbolcuya ihtiyacım var. Söylediğim gibi hepsi şu an yönetimin elinde. Hepsi en iyisi için uğraşıyorlar" şeklinde konuştu.

"RONALDİNHO HİÇBİR ZAMAN BU ŞEKİLDE AÇIKLAMADA BULUNMADI"

Brezilya'nın efsane isimlerinden olan Ronaldinho'nun Copa America maçları öncesi, 'Bu Brezilya milli takımı, belki de son yılların en kötü takımlarından biri; saygın bir lideri yok, çoğunlukla ortalama oyuncuları var. Futbolu çocukluğumdan beri takip ediyorum ve bu kadar kötü bir durumla karşılaşmamıştım' ifadelerinin sorulması üzerine Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, "Ronaldinho hiçbir zaman bu şekilde bir açıklamada bulunmadı. Bu tamamen basının bir yanıltması ve dikkatleri üzerine çekme çalışmasıydı. Ronaldinho, hiçbir zaman böyle bir şey söylemedi. Bu da çok iyi çalıştı. Bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarabildiler ve onun hakkında uzun bir süre konuşuldu" diye cevap verdi.

"COPA AMERİCA'YI HAK EDEN KAZANDI"

Copa America'da Brezilya'nın erken elenmesini iyi hazırlanmamasına bağlayan Alex, kupayı da hak edenin kazandığını söyledi. Alex, "Copa America'ya, Brezilya Milli Takımı belki çok iyi hazırlanmamıştı. Yanılmıyorsam çeyrek finalde elendi ama şu anda finali hak eden iki takım olan Arjantin ve Kolombiya oynadılar. Onlar hak etti" dedi.

"MİLLİ TAKIM EURO 2024'TE İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ ANCAK HAK EDEN KAZANDI"

EURO 2024'ü takip ettiğini ve Türk milli takımının elinden geleni yaptığına dikkati çeken Alex de Souza, "EURO 2024'ü takip etme şansım oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aslında güzel bir ekip oluşturdu. Genç bir takım oluşturdu. Yarış takımı oluşturdu. Türkiye'nin elinden geleni gösterdiğine inanıyorum ama finali de hak eden takım kazandı, İspanya kazandı" şeklinde konuştu.

"ARDA GÜLER YÜKSELEREK İLERLEYECEK"

Milli takım ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in yükselerek ilerleyeceğini söyleyen Alex, Arda Güler ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Alex, "Arda Güler çok genç bir yetenek, çok genç bir oyuncu. Önünde çok uzun bir yolu var. Şu anda her geçen gün yükselerek ilerliyor. Eminim Real Madrid'de de başarılarının üzerinde ilerleyecektir. Türk milli takımı için de çok önemli bir oyuncu. Bütün Türk halkı da bunu biliyor. Öneminin farkında. Uzun yıllar Türk milli takımına da faydalı olacaktır. Onunla sürekli iletişim halindeyim aslında. İhtiyacı olduğunda gerektiğinde sürekli görüşüyoruz. Ona en iyi dileklerimi ve tavsiyelerimi iletiyorum" dedi.

"BİRİSİ FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTİYORSA ELİNDE YA DA ÜZERİNDE HANGİ FORMA VARSA ONUNLA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde antrenmana Fenerbahçe formalı taraftarların gelmesi ve kendisinin formaları imzalaması sonucunda oluşan tartışma ile ilgili gelen soruya Alex, şu yanıtı verdi:

"Bu konuda söyleyeceğim tek şey bütün Türkiye'ye çok teşekkür etmek isterim. Çünkü burada 2 haftadır çalışıyorum. Sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan, Antalyaspor'dan gelenler oldu, fotoğraf çektik. Formalarını imzaladım. Herkesin bana yoğun sevgisi olduğunu düşünüyorum. Kendilerine minnettarım ve çok çok teşekkür ediyorum. Ben buradan çıkıyorum ve idman sahasına geçiyorum. Yolda birisi benden fotoğraf çekmek istiyorsa elinde hangi forma varsa, üzerinde hangi forma varsa onunla fotoğraf çektiriyoruz. Bu Fenerbahçe de olabilir. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon da olabilir, Antalyaspor da olabilir. Çünkü ben onların sevgilerine karşılık vermeye çalışıyorum. Benim işimi hiçbir şekilde engellemiyorlar. Sevgi gösterisinde bulunuyorlar ve hangi takımı destekleyeceğine taraftar karar verir. Ben onlara saygı duyuyorum. Onların sevgilerine karşılık veriyorum."

"TARAFTARA HAK ETTİKLERİ TAKIMI HEDİYE ETMEK İSTİYORUM"

Antalyaspor'u temsil ettiğini sözlerine ekleyen Alex de Souza, "Antalyaspor'u temsil ediyorum ve onlar için savaşan bir takım yaratmak istiyorum. Sürekli bizi desteklesinler. Onlara hak ettikleri takımı hediye etmek istiyorum. Türkiye'de teknik direktör olarak çalıştığım ilk takım Antalyaspor. Onlarla beraber daha büyük bir takım oluşturacağız. Onların desteklerine çok güveniyorum. Çünkü Türkiye'nin en büyük taraftarlardan birisine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onlarla birlikte en büyük sonuçları alacak güce sahibiz ve hep beraber alacağız" diyerek sözlerini tamamladı.