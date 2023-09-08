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Verde yarışı

Antalyaspor ve Başakşehir, transferde karşı karşıya geldi. İki kulüp İtalya Serie B ekibi Spezia’nın sağ açığı Daniele Verde için kıran kırana transfer yarışına girdi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 06:50
Verde yarışı

Trendyol Süper Lig'de transferin bitmesine sayılı günler kala, kulüpler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transferin hareketli kulübü Antalyaspor ve Süper Lige kötü bir başlangıç yapıp 3'te sıfır çeken Başakşehir, transferde karşı karşıya geldi. İki kulüp, İtalya Serie B'ye düşen Spezia'nın 27 yaşındaki sağ açığı Daniele Verde'nin transferi için tüm şartlarını zorluyor. Tecrübeli kanat oyuncusunun siyah-beyazlılarla sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

ROMA'DA OYNADI

İtalyan basını Verde'nin de Serie B'de oynamak istemediği ve teklifleri değerlendirdiği öğrenilirken, Türkiye seçeneğine de sıcak baktığı belirtildi. İtalyan sağ açık, bu sezon sadece İtalya Kupası'nda görev aldı. Geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 29 maçta 6 gol atmasına rağmen takımının ligden düşmesine engel olamadı. Roma, Hellas Verona, Real Valladolid ve AEK Atina gibi takımların formasını da giydi.

2021'de AEK Atina'dan Spezia'ya transfer olan Daniele Verde, sağ kanadın yanı sıra sol kanatta da görev alabiliyor.

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