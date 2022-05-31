Antalya’da kiralıklar geldi

Antalyaspor'da4 kiralık futbolcu takıma dönüyor. Almanya'da Stuttgart 2. takımındaki Erkan Eyibil, Hollanda'da FC Dordrecht'te oynayan Ersin Zehir, İspanya La Liga 2 takımlarından Eibar'da boy gösteren Leschuk ile Bursa'da ter döken Mert Yılmaz takıma katılacak.
Antalyaspor'da4 kiralık futbolcu takıma dönüyor. Almanya'da Stuttgart 2. takımındaki Erkan Eyibil, Hollanda'da FC Dordrecht'te oynayan Ersin Zehir, İspanya La Liga 2 takımlarından Eibar'da boy gösteren Leschuk ile Bursa'da ter döken Mert Yılmaz takıma katılacak.