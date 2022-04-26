Nuri Şahin'den Ronaldo sözleri! "Gelmiş geçmiş en iyisi"

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, bir etkinlikte bir araya geldiği minik öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin '50 milyon Euro transfer limiti verilse, hangi oyuncuyu almak isterdiniz?' sorusuna, Barcelona'nın deneyimli orta saha oyuncusu Hollandalı Frankie De Jong'u işaret eden Şahin, "50 milyon Euro'ya transfer yapamayacağımız için onun hayalini çok kurmadım. Ama olsa Frankie De Jong'u isterdim" cevabını verdi.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin, futbolculardan Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov ve Doğukan Sinik, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel bir okulun düzenlediği etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler Başkan Çetin, Nuri Şahin ve futbolcuları bayraklar ve alkışlarla karşıladı, sorularıyla da adeta terletti.



AZİZ ÇETİN: BAŞKANLIK HAYAL ÖTESİYDİ

Öğrencilerle bir arada olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, küçük yaşta çok fazla hayal kurduğunu, bu hayalin içinde de Antalyaspor yöneticiliği olduğunu söyledi. Çetin, "Başkanlık hayal ötesiydi. Hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. Ben hayallerimin ortasındayım. Herkesin çok çalışması lazım. Başarılı olmaya inanmalısınız" dedi.



NURİ ŞAHİN: EN ÇOK ZORLANDIĞIM MESSİ VE RONALDO OLDU

Öğrencilere hayal kurma tavsiyelerinde bulunan Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, ise minik bir öğrencinin 'karşılaştığın en zor ve en iyi oynayan rakip kimdi sorusuna' şu karşılığı verdi: "Karşılaştığım çok iyi oyuncular oldu ve onlarla birlikte de oynadım. En çok zorlandığım oyuncular Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo oldu."



FRANKIE DE JONG'U İSTERDİM

Öğrencilerin soru yağmuruna tuttuğu Şahin, bir öğrencinin '50 milyon Euro' transfer limiti verilirse takıma hangi oyuncuyu almak isterdiniz?' sorusuna da "Messi olsa 50 milyon Euro'ya alamazsınız. Ama böyle bir bütçe olsa Barcelona'dan Frankie De Jong'u isterdim. 50 milyon Euro'ya transfer yapamayacağımız için onun hayalini çok kurmadım" cevabını verdi.



"RONALDO TARİHİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK FUTBOLCUSU"

'Ronaldo ya da Messi ile anıları sorulan Şahin, sözlerini şöyle devam ettirdi: "Ronaldo ile aynı takımda oynadım. Onunla anılarım var. Almanya'da Dünya Kupası vardı. Ben de 16 yaşlarındaydım ve Ronaldo hayranıydım. Sponsorumdan Ronaldo ile tanıştırmamı istedim ve tanıştık. Bana bir tane forma hediye etmişti ve 5-6 sene sonra takım arkadaşı olduğumuzda o günü hatırladım. Bana 'O gün benimle aynı takımda olacağını söylemiştin. Gerçekleşmesine çok sevindim' demişti. Benim için çok çok büyük bir futbolcu. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu belki ama insanlık anlamında çok güzel anılarım oldu onunla."

