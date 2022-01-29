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Antalyaspor Metalist 1925 Kharkiv: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Metalist 1925 Kharkiv ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan mücadele 0-0'lık skorla tamamlandı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 19:29
Antalyaspor Metalist 1925 Kharkiv: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fraport TAV Antalyaspor, lige verilen milli arada hazırlık maçında Ukrayna Premier Lig takımlarından Metalist 1925 Kharkiv ile karşılaştı.

Serik ilçesindeki Papillon Sports Center'da oynanan karşılaşmaya Diogo, Naldo, Doğukan, Güray, Mehmedi, Fredy, Fernando, Ndao, Gökdeniz, Bünyamin ve Veysel 11'iyle çıkan Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin ilk yarısını golsüz eşitlikle tamamladı.

İkinci yarıya yedek kulübesinde bulunan Ataberk, Haji, Ghacha, Mustafa, Milosevic, Kudriashov, Floranus, Bahadır, Alperen ve Amar değişiklikleriyle başlayan kırmızı-beyazlı takımda ilerleyen dakikalarda Emre Uzun da forma şansı buldu.

Mücadelenin ikinci yarısında her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

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