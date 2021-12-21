Antalyaspor Kasımpaşa: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.
Antalyaspor maça, Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Veysel. Güray, Poli, Doğukan, Fredy, Mukairu ve Ghacha 11'iyle başladı.
Kasımpaşa ise Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Umut ve Jørgensen 11'iyle sahada yer aldı.
Zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golü 38. dakikada Naldo kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 90+2. dakikada Umut Bozok'tan geldi.
Bu skorla Antalyaspor puanını 22'ye Kasımpaşa ise 12'ye yükseltti.