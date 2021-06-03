Haberler Antalyaspor Son dakika spor haberleri: Antalyaspor'da 4 ayrılık resmen açıklandı!

Son dakika spor haberleri: 'da 4 ayrılık resmen açıklandı!

ekiplerinden Fraport TAV 'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı. ekibinde, , , ve 'e veda edildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 19:10
Son dakika spor haberleri: Antalyaspor'da 4 ayrılık resmen açıklandı!

'da , , ve ile yollar ayrıldı. ekibi resmi hesabından 4 futbolcuya emekleri için teşekkür etti. Kırmızı-beyazlıların yeni başkanı yaptığı açıklamada, yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu anlamda iç transferde birçok oyuncuyla sözleşme yenilediklerini ve yakın zamanda toplu imza töreni düzenleyeceklerini dile getiren Çetin, "Hocamızın istediği bütün futbolcular ile anlaştık. Lukas Podolski, Sidney Sam, Ersan Adem Gülüm ve Drole ile yollarımızı ayırdık. Kendilerine emeklerinden, takımlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör ile yollarına devam edeceklerini kaydeden Çetin, "Ersun Yanal ile uzun vadeli çalışmak istiyoruz. 3 yıllık kontratımız var." ifadelerini kullandı.

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