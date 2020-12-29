Antalyaspor - Hatayspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Antalyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor.

Antalya Stadyumu'nda oynana zorlu karşılaşmayı Ramazan Keleş yönetiyor.

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Ersan Gülüm, Naldo, Mert, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Sidney Sam, Podolski, Orgill

Hatayspor: Munir, Katranis, Pablo Renan, Billong, Popov, Rayane, Ribeiro, Babajide, Traore, Boupendzda, Diouf

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Hatayspor maçı 29 Aralık Salı günü saat 19:00'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.