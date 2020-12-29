Hatayspor'un golcüsü Süper Lig'i salladı! Aaron Boupendza kimdir?

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Yoğun yağmur nedeniyle dün oynanamayan karşılaşma bugüne ertelenmişti. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında Hatayspor'un 5-0'lık üstünlüğü dikkat çekti.

BOUPENDZA'DAN İLK YARIDA 4 GOL

Konuk ekipte Aaron Boupendza, 11, 17, 22 ve 45. dakikalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Boupendza daha önce Çaykur Rizespor ve Karagümrük maçlarında oyuna sonradan dahil olmuş ve 3 gol kaydemişti.

Golcü futbolcu, Rize karşısında 90+7'de attığı gol ile takımına son dakikada beraberliği getirirken; Karagümrük maçında da 23 dakikada 2 gol birden kaydetmişti.

Aaron Boupendza, Süper Lig'de bir maçın ilk devresinde 4 gol atan 4. oyuncu oldu.

İŞTE BİR YARIDA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR:

Bafetimbi Gomis

Fevzi Zemzem

Metin Oktay

Aaron Boupendza kimdir?

7 Ağustos 1996 Gabon doğumlu Aaron Boupendza futbola Gabon'da, CF Mounana takımında başladı. Boupendza, 2016 yılında Bordeaux'a transfer oldu. Forvet ile beraber kanatlarda da oynayabilen golcü futbolcu Pau FC, Ajaccio, Tours FC ve Feirense gibi takımlarda forma giydi.