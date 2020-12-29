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Hatayspor'un golcüsü 'i salladı! kimdir?

'de Hatayspor, ile karşı karşıya geldi. Hatay'da zorlu karşılaşmanın ilk yarısında attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekti. Konuk Hatayspor soyunma odasına ise 5-0'lık galibiyetle gitti.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:08 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:25
Hatayspor'un golcüsü Süper Lig'i salladı! Aaron Boupendza kimdir?

'in 15. haftasında , sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Yoğun yağmur nedeniyle dün oynanamayan karşılaşma bugüne ertelenmişti. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında Hatayspor'un 5-0'lık üstünlüğü dikkat çekti.

BOUPENDZA'DAN İLK YARIDA 4 GOL

Konuk ekipte , 11, 17, 22 ve 45. dakikalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Boupendza daha önce ve Karagümrük maçlarında oyuna sonradan dahil olmuş ve 3 gol kaydemişti.

Golcü futbolcu, Rize karşısında 90+7'de attığı gol ile takımına son dakikada beraberliği getirirken; Karagümrük maçında da 23 dakikada 2 gol birden kaydetmişti.

Aaron Boupendza, Süper Lig'de bir maçın ilk devresinde 4 gol atan 4. oyuncu oldu.

İŞTE BİR YARIDA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR:

Bafetimbi Gomis
Fevzi Zemzem
Metin Oktay

Aaron Boupendza kimdir?

7 Ağustos 1996 Gabon doğumlu Aaron Boupendza futbola Gabon'da, CF Mounana takımında başladı. Boupendza, 2016 yılında Bordeaux'a transfer oldu. Forvet ile beraber kanatlarda da oynayabilen golcü futbolcu Pau , Ajaccio, Tours FC ve Feirense gibi takımlarda forma giydi.

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