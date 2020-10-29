Aykut Kocaman dönüyor mu? Resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe ve Konyaspor'da gösterdiği performansla unutulmaz anlar yaşayan Aykut Kocaman, son olarka yeşil-beyazlıları çalıştırmış ve ardından herhangi bir kulüple anlaşma sağlamamıştı.

Tecrübeli teknik adam yaptığı konuşmada bir müddet kulüp çaıştırmak istemediğini ve dinlenmek istediğini ifade etmişti.

SÜPER LİG'E Mİ DÖNÜYOR?

Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna'nın ayrılığının ardından gündeme gelen Aykut Kocaman için Akdeniz temsilcisinin basın sözcüsü Murat Süğlün açıklamalarda bulundu.

Spor Arena'ya konuşa Süğlün, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz Türk teknik direktör. Aykut Kocaman ise şu an için listemizde yok. Aykut Kocaman Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden ama şu an bir görüşme yok." dedi.