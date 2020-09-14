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maçı hazırlıklarına başladı

'de yeni sezona 'ni 2-0 yenerek üç puanla başlayan , ara vermeden maçı hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 18:29
Antalyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

'de 2020-2021 sezonuna 'ni 2-0 yenerek üç puanla başlayan Fraport TAV , ara vermeden maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı karşılaşma öncesi ilk antrenmanını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

temsilcisi, teknik direktör yönetiminde iki grup halinde çalıştı.

Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular, sahada antrenman yaptı.


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