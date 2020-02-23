Antalyasporlu Lukas Podolski'den Galatasaray camiasına mesaj!

Süper Lig'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kırmızı-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmaya damga vuran isim ise Lukas Podolski oldu. Maçın 87. dakikasında ilk golü kaydeden Fredy'nin yerine dahil olan Podolski, 89. dakikada takımına galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alman yıldız, Fenerbahçe ile derbi karşılaşmasına çıkacak olan eski takımı Galatasaray'a da bir mesaj gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekibe başarılar dileyen 34 yaşındaki futbolcu, "Ben Galatasaray'da çok güzel günler geçirdim. Bu akşam onlara başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Umuyorum 3 puanı alırlar" diye konuştu.