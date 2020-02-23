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23 Şubat 2020, Pazar
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Antalyasporlu 'den camiasına mesaj!

Antalyasporlu Lukas Podolski'den Galatasaray camiasına mesaj!

'in 23. haftasında 'un BtcTurk ile oynadığı karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren isim , mücadelenin ardından camiasına bir mesaj gönderdi.

'in 23. haftasında BtcTurk ile karşı karşıya geldi. Yeni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kırmızı-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmaya damga vuran isim ise oldu. Maçın 87. dakikasında ilk golü kaydeden Fredy'nin yerine dahil olan Podolski, 89. dakikada takımına galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alman yıldız, ile derbi karşılaşmasına çıkacak olan eski takımı 'a da bir mesaj gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekibe başarılar dileyen 34 yaşındaki futbolcu, "Ben Galatasaray'da çok güzel günler geçirdim. Bu akşam onlara başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Umuyorum 3 puanı alırlar" diye konuştu.

  1. 23.02.2020
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