Antalyasporlu Lukas Podolski'den Galatasaray camiasına mesaj!
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren isim Lukas Podolski, mücadelenin ardından Galatasaray camiasına bir mesaj gönderdi.
Süper Lig'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kırmızı-beyazlı ekip 2-1 kazandı.
Karşılaşmaya damga vuran isim ise Lukas Podolski oldu. Maçın 87. dakikasında ilk golü kaydeden Fredy'nin yerine dahil olan Podolski, 89. dakikada takımına galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alman yıldız, Fenerbahçe ile derbi karşılaşmasına çıkacak olan eski takımı Galatasaray'a da bir mesaj gönderdi.
Sarı-kırmızılı ekibe başarılar dileyen 34 yaşındaki futbolcu, "Ben Galatasaray'da çok güzel günler geçirdim. Bu akşam onlara başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Umuyorum 3 puanı alırlar" diye konuştu.
- 23.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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