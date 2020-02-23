Antalyaspor'da Sinan Gümüş şoku! Fenerbahçe...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sahasında 7 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Kırmızı-beyazlı takım Kasımpaşa'yı yenerek hem evindeki galibiyet hasretine son verdi hem de gelecek hafta oynayacağı Yeni Malatyaspor öncesi moral buldu.