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23 Şubat 2020, Pazar
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'da şoku! ...

Antalyaspor'da Sinan Gümüş şoku! Fenerbahçe...

ekiplerinden 'un ocak ayı döneminde kadrosuna kattığı , Yeni Malaatyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından ile oynayacakları lig mücadelesinde cezalı duruma düştü.

'in 23. haftasında BtcTurk 'la karşılaşan Fraport TAV 'da şoku yaşanıyor.

temsilcisinde yeni Sinan Gümüş, karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve haftaya oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

26 yaşındaki futbolcu kırmızı beyazlı takımda çıktığı 9 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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  1. 23.02.2020
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