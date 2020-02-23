Antalyaspor'da Sinan Gümüş şoku! Fenerbahçe...
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Sinan Gümüş, Yeni Malaatyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Fenerbahçe ile oynayacakları lig mücadelesinde cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'la karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor'da Sinan Gümüş şoku yaşanıyor.
Akdeniz temsilcisinde yeni transfer Sinan Gümüş, karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
26 yaşındaki futbolcu kırmızı beyazlı takımda çıktığı 9 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
- 23.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Antalyaspor'da Sinan Gümüş şoku! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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