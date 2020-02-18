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18 Şubat 2020, Salı
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7 maç sonra galibiyetle tanıştı!

Antalyaspor 7 maç sonra galibiyetle tanıştı!

ekiplerinden , sahasında 7 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Kırmızı-beyazlı takım Kasımpaşa'yı yenerek hem evindeki galibiyet hasretine son verdi hem de gelecek hafta oynayacağı öncesi moral buldu.

, 'in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve ligde 14. sıraya yükseldi. Antalyaspor, 7 hafta sonra bir iç saha maçından 3 puan kazanmış oldu.

İkinci yarının ilk maçında 'ye sahasında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor'u 3 golle geçti. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 20. haftasında evinde ile 0-0, 21. haftada da deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

Rakiplerinin kazanmasıyla düşme hattına gerileyen Antalyaspor, Kasımpaşa galibiyetiyle hem morallendi hem de düşme hattının iki basamak üzerine çıktı.

ve öğrencileri Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 16:28
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