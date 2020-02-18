Antalyaspor 7 maç sonra galibiyetle tanıştı!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sahasında 7 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Kırmızı-beyazlı takım Kasımpaşa'yı yenerek hem evindeki galibiyet hasretine son verdi hem de gelecek hafta oynayacağı Yeni Malatyaspor öncesi moral buldu.
Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve ligde 14. sıraya yükseldi. Antalyaspor, 7 hafta sonra bir iç saha maçından 3 puan kazanmış oldu.
İkinci yarının ilk maçında Göztepe'ye sahasında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor'u 3 golle geçti. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Konyaspor ile 0-0, 21. haftada da deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.
Rakiplerinin kazanmasıyla düşme hattına gerileyen Antalyaspor, Kasımpaşa galibiyetiyle hem morallendi hem de düşme hattının iki basamak üzerine çıktı.
Tamer Tuna ve öğrencileri Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 16:28
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Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Antalyaspor 7 maç sonra galibiyetle tanıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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