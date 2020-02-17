"Son haftaya kadar mücadelemiz sürecek"
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna Kasımpaşa galibiyeti sonrası, haftalar sonra iç sahada 3 golle kazanmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Ligin alt tarafında da şampiyonluk yarışı var gibi bir durum söz konusu. Mücadelemiz son haftaki Galatasaray maçına kadar sürecek" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, uzun aradan sonra iç sahada kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa'nın ilk yarıda uyguladığı baskıdan çıkmanın kolay olmadığını belirtti.
Karşılaşmada ikinci yarı her şeyin tamamen değiştiğini anlatan Tuna, haftalar sonra iç sahada 3 golle kazanmanın sevindirici olduğunu ifade etti.
"Bugün iç sahada kazanmış olmak güzel." ifadesini kullanan Tuna, "Taraftarımız önümüzdeki haftalarda iyi takım izleyecekler. Ligin alt tarafında da şampiyonluk yarışı var gibi bir durum söz konusu. Puan kaybının büyük bedeli oluyor. Ligin alt tarafında da puan farkları her an değişebilecek durumda. Biz, son haftaki Galatasaray maçına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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