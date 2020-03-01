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01 Mart 2020, Pazar
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Fazla oynandı

Fazla oynandı

Başkanı , “’yi yenmeyi son dakikada kaçırıyorsunuz, bu aslında üzücü. Dakikalara dikkat etmedim ama fazla oynandı” dedi.

Başkanı , konuşulması gerekenin şehitler olduğunu söylerken "Vatanımız olmasa, bu maçlar olmaz" dedi. Öztürk, "'yi yenmeyi son dakikada kaçırıyorsunuz, bu aslında üzücü. Dakikalara dikkat etmedim ama fazla oynandı" dedi.
  1. 1.3.2020
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