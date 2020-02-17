Antalyaspor - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de 22. hafta nefes kesen maçlara sahne oluyor. Küme düşme hattında bulunan Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın hedefi mutlak 3 puan... Konuk takım ligde 6 maçtır galip gelemiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.

EKSİK VE SAKATLAR

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan David Pavelka, Fode Koita, Loret Sadiku, Ricardo Quaresma ve Fatih Öztürk ile kart cezası süren Haris Hajradinovic, karşılaşmada forma giymiyor. Kırmızı-beyazlılarda ise Veysel Sarı kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare ve Yekta Kurtuluş sakatlığı nedeniyle bu maçtatakımını yalnız bırakıyor.

11'LER

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, N'Dinga, Sinan, Jahovic, Bünyamin

Kasımpaşa: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Hadadi, Aytaç, Tirpan, Tarkan, Ndongala, İlhan, Thiam

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18. RANDEVU

Kasımpaşa, Antalyaspor ile Süper Lig'de 18. kez mücadele ediyor. Geride kalan 17 maçta lacivert-beyazlılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Akdeniz temsilcisi de 10 kez 3 puana ulaşan taraf oldu. 4 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Paşa, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Antalyaspor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği sekiz maçta da rakibine mağlup olmadı (6G 2B).

*Antalyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. İstanbul ekibi, lig tarihinde rakibini üst üste iki kere mağlup edemedi.

*Süper Lig'de üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor (1G 2B), daha uzun bir seriyi en son Mart-Nisan 2018 arasında yaşadı (3G 1B).

*Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta sadece dört puan toplayan Kasımpaşa (1G 1B 9M), bu puanların tamamını deplasmanda kazandı.

*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla penaltı golü yiyen takım Kasımpaşa (7). Antalyaspor ise Galatasaray (7/35) ile birlikte attığı gollerin en büyük bölümü beyaz noktadan gelen iki ekipten biri konumunda (%20 - 4/20).

*Bu sezon Süper Lig'de karşılaşmaların ilk yarılarında en fazla gol yiyen iki ekip Kasımpaşa (28) ve Antalyaspor (21).

*Süper Lig'in ilk 21 haftasında en fazla gole sebep olan hata yapan takım Antalyaspor (9).

*Süper Lig'de sahaya çıktığı son üç maçta iki gole doğrudan katkı sağlayan Fredy Ribeiro (1 gol & 1 asist), daha önceki 23 karşılaşmada bir gole katkı vermişti (1 asist).

*Kasımpaşa'nın Süper Lig'de kaydettiği son beş gol Ricardo Quaresma (3) ve Mame Thiam'dan (2) geldi.

*Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın Süper Lig kariyerinde galibiyet alamadan en fazla karşılaştığı rakibi Kasımpaşa (1B 4M).