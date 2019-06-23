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23 Haziran 2019, Pazar
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Antalya’ya

Coentrao Antalya’ya
Eto'o ve Nasri gibi dünya yıldızlarını getirmeyi başaran , yeni sezon öncesi bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. En parlak yıllarını Real Madrid'de geçiren Portekizli sol bek Fabio , Antalyaspor'a önerildi. Kırmızı-beyazlı yöneticiler, bonservisi elinde olan dev transfer için yöneticiler sakatlık araştırması yapmaya başladı.
  1. 23.6.2019
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