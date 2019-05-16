Antalyaspor'da istikrarın adı Boffin

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da kaleci Boffin, 32 lig maçının 31'inde forma giyip, 2 bin 790 dakikada sahada kalarak takımının istikrar abidesi oldu.



2017 yılında Eskişehirspor'dan, 3 yıllığına Antalyaspor'a transfer olan 32 yaşındaki Belçikalı kaleci Ruud Boffin, başarılı performansı ile göz doldurdu. Geride kalmak üzere olan 2 sezonda kırmızı-beyazlı takımda kaleyi kimseye bırakmayan Boffin, takımının sahada en fazla kalan oyuncusu oldu. Belçikalı eldiven 32 lig maçının 31'inde forma giyip, 2 bin 790 dakika süre aldı.

Kırmızı-beyazlılarda Boffin'i, Sangare 30 maçta 2 bin 700, Hakan Özmert 30 maçta 2 bin 672, Diego 27 maçta 2 bin 412, Celutska 25 maçta 2 bin 103 dakika süreyle takip etti.



Devre arasında Galatasaray'dan transfer edilen Tarık Çamdal ise Teknik Direktör Bülent Korkmaz tarafından kadroda yer verildiği 6 maçta hiç süre alamadı.