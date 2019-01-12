Monaco’dan döndü – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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’dan döndü

Monaco’dan döndü
, 'dan 30 yaşındaki Fransız ön libero Vainqueur'un transferinden vazgeçtiklerini açıkladı. Sol adale sakatlığının uzun süreceğinin ön görülmesi nedeniyle transferin iptal edildiği belirtildi. Öte yandan Antalyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk'tan Partizani ile 1-1 berabere kaldı.
  1. 12.1.2019
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