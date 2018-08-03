Antalya’da neşeli idman

Bir süredir futbolcuların idman boykotlarıyla gündeme gelen Antalyaspor'da sular duruldu. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarının alkışlarıyla sona eren dünkü idmanın ardından futbolcular, kendilerini salonun yanındaki havuza attı. Futbolcular, antrenörlerden Mustafa Sarp, Nezih Ali Boloğlu ve Tamer Sivrikaya'yı da havuza atarak keyifli anlar yaşadı.Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Samuel Eto'o'nun transferi hakkında açıklama geldi. Kamerunlu golcünün gündemlerinde olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Doumbia, Cisse, Okaka ve Saivet ile ilgileniyoruz. Bu futbolculara teklifimiz oldu" dedi. Aybaba ayrıcı, Brezilyalı stoperleri Titi için de Göztepe'yle görüştükleri bilgisini verdi.