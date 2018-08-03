Antalya’da neşeli idman
Bir süredir futbolcuların idman boykotlarıyla gündeme gelen Antalyaspor'da sular duruldu.
Bir süredir futbolcuların idman boykotlarıyla gündeme gelen Antalyaspor'da sular duruldu. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarının alkışlarıyla sona eren dünkü idmanın ardından futbolcular, kendilerini salonun yanındaki havuza attı. Futbolcular, antrenörlerden Mustafa Sarp, Nezih Ali Boloğlu ve Tamer Sivrikaya'yı da havuza atarak keyifli anlar yaşadı.Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Samuel Eto'o'nun transferi hakkında açıklama geldi. Kamerunlu golcünün gündemlerinde olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Doumbia, Cisse, Okaka ve Saivet ile ilgileniyoruz. Bu futbolculara teklifimiz oldu" dedi. Aybaba ayrıcı, Brezilyalı stoperleri Titi için de Göztepe'yle görüştükleri bilgisini verdi.
- 3.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Antalya’da neşeli idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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