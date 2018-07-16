Antalyaspor, kamp için Hollanda'ya gitti
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    , kamp için 'ya gitti

    Antalyaspor, kamp için Hollanda'ya gitti

    'da 'a kadar ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek 'u havalimanından kulüp yöneticileri uğurladı

    ekiplerinden , yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için 'ya gitti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Palandöken'de 11 gün kamp yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap çalışmalarını Oosterbeek'te sürdürecek.

    Hazırlıklarını burada 'a kadar sürdürecek kırmızı-beyazlı kafileyi, 'ndan kulüp yöneticileri uğurladı.

    Kulüp yönetim kurulu üyeleri Şükrü Ülker, ile Sezgin Özer, havalimanında teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti.

    Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda'da 19, 22 ve 25 Temmuz tarihlerinde üç hazırlık maçı yapacak.

    1. 16.7.2018 14:42
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