Antalyaspor, kamp için Hollanda'ya gitti
Hollanda'da 26 Temmuz'a kadar ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek Antalyaspor'u havalimanından kulüp yöneticileri uğurladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gitti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Palandöken'de 11 gün kamp yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap çalışmalarını Oosterbeek'te sürdürecek.
Hazırlıklarını burada 26 Temmuz'a kadar sürdürecek kırmızı-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı'ndan kulüp yöneticileri uğurladı.
Kulüp yönetim kurulu üyeleri Şükrü Ülker, Ahmet Öztürk ile Sezgin Özer, havalimanında teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda'da 19, 22 ve 25 Temmuz tarihlerinde üç hazırlık maçı yapacak.
- 16.7.2018 14:42
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Galatasaray İsviçre kampının ilk ayağını tamamladı
Toplam 1
Yorum
tarık helal olsun
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 5
Yorum
Dr.Alban Yahu bu adam 1 milyon bile etmez. Gözünüzü seviyim vazgeçin almayın Gs a bişey katamaz. Kasımpaşa hayrını görsün.
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Ferdi Kadıoğlu kampa katıldı
Toplam 1
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CELAL 5,4 MIL EUR YA3 TANE PAF TAKIM OYUNCUSU ALINDI NERDE VOZYON NERDE VAATLER YINE TERIM IN SAMP KUTLAMALARINI IZLEMEYE DEVAM EDERIZ UTANIN UTAN
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