Haberler Ankaragücü Emre Belözoğlu'dan Morutan açıklaması! Meğer sözleşmesi...

Emre Belözoğlu'dan Morutan açıklaması! Meğer sözleşmesi...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Başkent ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattıkları Morutan'ın sözleşmesi hakkında konuştu. İşte o sözler...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 20:42
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Emre Belözoğlu'dan Morutan açıklaması! Meğer sözleşmesi...

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon başında Galatasaray'dan kadroya katılan Olimpiu Morutan'ın sözleşmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Kontratında bana ilk söylenen bilgi resmi maçlardı ama sadece Süper Lig maçıymış. Bildiğim kadarıyla 5 tane daha maç var. Morutan bizim için önemli bir oyuncu. Oyun içinde de değişiklikler yapıyoruz. Morutan da bugün merkezde beklediğimiz performansı gösteremeyince kenara attık. Sonra tekrar merkez geçti. Keşke sözleşme problemi olmasa. Her maç oynatmak isterim."

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