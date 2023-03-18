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Sowe sevinci

Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü'nde bu sezon 8 gol, 3 asistle 11 gole direkt katkı yaparak dikkatleri üzerine çeken Ali Sowe, yeniden Gambiya Milli Takımı'na seçildi. 28 yaşındaki tecrübeli santrfor, en son 2019 yılında milli takımda forma giymişti.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Sowe sevinci
Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü'nde bu sezon 8 gol, 3 asistle 11 gole direkt katkı yaparak dikkatleri üzerine çeken Ali Sowe, yeniden Gambiya Milli Takımı'na seçildi. 28 yaşındaki tecrübeli santrfor, en son 2019 yılında milli takımda forma giymişti.
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