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Hedefimiz ilk 10

Kaleci Bahadır Han Güngördü de Antalyaspor maçıyla birlikte çıkışa geçeceklerini söyledi. Güngördü, "Hedefimiz ilk 10 içinde olmak. Daha iyilerinin olmasını ister miyiz? Tabii ki çok isterdik. İlk hedefimiz ligi iyi yerde bitirip Ankaragücü'nü yükseklerde tutmak" diye iddialı konuştu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Hedefimiz ilk 10
Kaleci Bahadır Han Güngördü de Antalyaspor maçıyla birlikte çıkışa geçeceklerini söyledi. Güngördü, "Hedefimiz ilk 10 içinde olmak. Daha iyilerinin olmasını ister miyiz? Tabii ki çok isterdik. İlk hedefimiz ligi iyi yerde bitirip Ankaragücü'nü yükseklerde tutmak" diye iddialı konuştu.
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