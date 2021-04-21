MKE Ankaragücü - Denizlispor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 36. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 16'da başlayan mücadelede Ankaragücü ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve Abdulkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın golleri 6. dakikada Hugo Rodallega ve 35. dakikada Stelios Kitsiou'dan geldi.

Bu skorla Süper Lig'in son sırasında yer alan Denizlispor puanını 27'ye çıkardı, Ankaragücü ise 38 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun gerisine geçen Rodallega, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



35'inci dakikada ceza sahası içindeki karambolün ardından Alper Potuk'un arka direğe yaptığı ortada Kitsiou düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.



45'inci dakikada ceza sahasına giren Tusha'nın vuruşunda kaleci Korcan topu kurtardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



63'üncü dakikada Ankaragücü'nün sol kanattan kullandığı kornerde kaleci Abdulkadir topu elinden kaçırdı, Alper kaptığı topla kaleyi düşündü ancak vuruşu yan ağlarda kaldı.



66'ncı dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saba vurdu, kaleci uzanarak topu uzaklaştırdı. Kitsiou boş kaleye topu göndermek istedi ancak Fabiano kale sahasında müdahale ederek mutlak golü önledi.



84'üncü dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Şahverdi ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Abdulkadir son anda topu kornere çeldi.



Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

