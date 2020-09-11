Ankaragücü’nde imza şov

Transfer tahtasını açtırmak için yoğun bir çaba gösteren Ankaragücü, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, önceki gün Başkan Fatih Mert'in müjdeli haberi vermesinin ardından transferde bombaları patlattı. Başkent ekibi; Genk'ten sol kanat Paintsil, Anderlecht'ten sol kanat Adzic, S.Belupo'dan stoper Sarlija, E.Frankfurt'tan ön libero Şahverdi Çetin ve Keçiörengücü'nden stoper Erdi Dikmen'i kadrosuna kattı. Genk'ten kiralanan 22 yaşındaki Ganalı Paintsil, geçen sezon 23 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Anderlecht'ten kiralanan 21 yaşındaki Sırp sol kanat Adzic, Anderlecht ve kiralık gittiği Hollanda ekibi Emmen'de 10 maçta 2 gol attı. S.Belupo'dan 24 yaşındaki Hırvat stoper Sarlija, kiralık oynadığı Paşa'da 7 maçta 1 gol, 1 asist yaptı. K.Gücü'nden 23 yaşındaki stoper Erdi Dikmen, 31 maçta 2 gol attı. Frankfurt altyapısından alınan 19 yaşındaki ön libero Şahverdi Çetin ise Almanya U15, U16, U17, U18 milli takımlarında forma giydi.