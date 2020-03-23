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23 Mart 2020, Pazartesi
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Küme düşme kaldırılsın

Küme düşme kaldırılsın

, play-off'un çok adil olmayacağını, küme düşmenin kaldırılması gerektiğini söyledi.

, play-off'un çok adil olmayacağını, küme düşmenin kaldırılması gerektiğini söyledi. Akçay, "İnsan hayatı, kupalardan ve şampiyonluklardan daha değerlidir. Bu sürecin ardından play-off çok adil olmaz. O günkü şartlarda çalışmış insanı 2-3 maça mahkum etmeniz adil olmaz. Daha önce playoff olacağı açıklansa adil olabilirdi. Bu benim görüşüm. devam etmesin, bu haliyle bitsin. Ligde küme düşme kaldırılarak 21 ya da 22 takımla mücadele edilebilir. 22 takım olursa her hafta her takım maç yapabilir. Haftada 2 maç oynama olmalı mı? Bence olmalı, majör liglerde bu format var" yorumunu yaptı.

  1. 23.3.2020
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