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Altay - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Altay, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Altay - Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 19:56
Altay - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Altay, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

ALTAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 20.00'de başlayan Altay - Rizespor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Altay: Lis, Tolga, Björkander, Murat, Özgür, Zeki, Kazımcan, Thaciano, Martin Rodriguez, Kappel, Deniz Kadah.

Çaykur Rizespor: Tarık, Holmen, Selim, Ponck, Cemali Sertel, Baiano, Gedson Fernandes, Yusuf Sarı, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo.

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