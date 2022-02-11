Altay - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Altay, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...





ALTAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 20.00'de başlayan Altay - Rizespor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Altay: Lis, Tolga, Björkander, Murat, Özgür, Zeki, Kazımcan, Thaciano, Martin Rodriguez, Kappel, Deniz Kadah.

Çaykur Rizespor: Tarık, Holmen, Selim, Ponck, Cemali Sertel, Baiano, Gedson Fernandes, Yusuf Sarı, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo.