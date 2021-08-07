3 yıldız yolda

Son olarak Fildişi Sahilli ön libero Aka ve Polonyalı kaleci Lis'i kadrosuna katarak toplam 7 takviye yapan Altay, 3 yıldızın daha peşinde. İzmir ekibi, Yunan sağ kanat Chatzigiovanis, Mısırlı golcü Rayan ve Şilili 10 numara Pinares'le de yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe kat etti. Altay, tüm şartlarını zorladığı 30 yaşındaki Pinares için kulübü Gremio'yla pazarlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli maestro da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. 15 kez milli olan Pinares, Brezilya'da bu sezon şu ana kadar oynadığı 10 karşılaşmada 1 gol, 4 asist katkısı sağladı.
PANA'YLA PAZARLIK SÜRÜYOR
İzmir ekibi, Mısır'ın Al Ahly ekibinden 23 yaşındaki santrfor Rayan'ın transferinde de sona geldi. Rayan'ın kulübüyle de anlaşma sağlandığı, kiralık bedeli için 300 bin dolar ödeneceği öğrenildi. Genç forvet, geçtiğimiz sezon devre arasında yine Mısır'dan Cleopatra'ya kiralandı. Her iki takımda toplamda 27 maçta 16 gol, 2 asist katkısı sağlarken, 1 kez de Mısır Milli Takımı formasını giydi. Altay'ın, Panathinaikos'un 24 yaşındaki milli sağ açığı Chatzigiovanis için pazarlıklarını ise sıkı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.