CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Borussia Dortmund - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da heyecan dozajı artıyor! 64 puanla ligin 2. sırasında yer alan Borussia Dortmund, liderlik mücadelesini sürdürmek için Freiburg karşısında mutlak 3 puan arıyor. Son iki haftada yaşanan puan kayıplarını telafi etmek isteyen "Sarı Duvar", Signal Iduna Park'ta galibiyete odaklanmış durumda. Öte yandan, 43 puanla 7. sırada bulunan Freiburg ise Avrupa kupalarına katılma şansını korumak için zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Dortmund - Freiburg maçı bugün saat kaçta? Bundesliga maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve son istatistikler...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 07:25
Borussia Dortmund - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da kritik mücadelede Borussia Dortmund sahasında Freiburg'u konuk ediyor. Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşmada 64 puanla zirve takibini sürdüren Dortmund, liderlik yarışında hata yapmak istemiyor. Son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmeyi hedefleyen ev sahibi ekip, taraftarı önünde mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Freiburg ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Dortmund - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

DORTMUND - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele 26 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) saat 18:30'da başlayacak.

DORTMUND - FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın Türkiye'deki heyecanı Tivibu Spor 3 kanalında canlı yayınlanacak.

DORTMUND'UN GALİBİYET HASRETİ

Ligde 64 puanla ikinci sırada bulunan Borussia Dortmund, son iki lig maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. Şampiyonluk yarışından kopmamak için bu akşam evinde kazanmak zorunda.

FREIBURG'UN AVRUPA İNADI

43 puanla 7. sırada yer alan konuk ekip, UEFA Avrupa Ligi veya Konferans Ligi potasına girebilmek için her puanın hesabını yapıyor. İlk yarıda oynanan mücadelede Dortmund rakibini deplasmanda yenmeyi başarmıştı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
