Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt-Hoffenheim maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’nın 18. haftasında Eintracht Frankfurt, kendi sahasında ligin sürpriz üçüncüsü Hoffenheim’ı konuk ediyor. Topladığı 33 puanla Şampiyonlar Ligi potasında yer alan Hoffenheim, deplasmanda alacağı bir galibiyetle zirve iddiasını perçinlemek istiyor. Diğer tarafta, 27 puanla 7. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Frankfurt ise, son yıllarda rakibine karşı kurduğu üstünlüğü sürdürerek üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. İşte Eintracht Frankfurt-Hoffenheim maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 16:20
Eintracht Frankfurt-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın....

Frankfurt'taki Eintracht -Hoffenheim mücadelesi, iki ofansif ekibin yüksek tempoda geçmesi beklenen randevusuna sahne olacak. Ev sahibi Eintracht Frankfurt, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibini bu kez taraftarı önünde devirmek niyetinde. Konuk ekip Hoffenheim cephesinde tecrübeli Andrej Kramaric, 6 gol ve 20 asistiyle Bundesliga'nın en etkili oyun kurucularından biri olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Frankfurt'un son 8 maçının 5'inde '2.5 Üst' barajının aşılmış olması, gollü bir maç izleyeceğimizin sinyallerini veriyor. Her ne kadar Hoffenheim ligde 2 maçlık galibiyet serisiyle gelse de, Frankfurt'un evinde rakibine karşı son 7 maçta 6 galibiyet alması ev sahibini kağıt üzerinde bir adım öne çıkarıyor. İşte Eintracht Frankfurt-Hoffenheim maçının detayları...

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 18. haftasındaki Eintracht Frankfurt-Hoffenheim maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim MAÇI SAAT KAÇTA?

Deutsche Bank Park'taki Eintracht Frankfurt-Hoffenheim mücadelesi, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Sven Jablonski'nin düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Santos; Kristensen, Collins, Koch, Theate; Larsson, Skhiri; Doan, Chaibi, Brown; Kalimuendo

Hoffenheim: Baumann; Hranac, Hajdari, Bernardo; Coufal, Avdullahu, Burger, Prass; Kramaric, Lemperle; Asllani

