Eintracht Frankfurt-Hoffenheim maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın....

Frankfurt'taki Eintracht -Hoffenheim mücadelesi, iki ofansif ekibin yüksek tempoda geçmesi beklenen randevusuna sahne olacak. Ev sahibi Eintracht Frankfurt, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibini bu kez taraftarı önünde devirmek niyetinde. Konuk ekip Hoffenheim cephesinde tecrübeli Andrej Kramaric, 6 gol ve 20 asistiyle Bundesliga'nın en etkili oyun kurucularından biri olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Frankfurt'un son 8 maçının 5'inde '2.5 Üst' barajının aşılmış olması, gollü bir maç izleyeceğimizin sinyallerini veriyor. Her ne kadar Hoffenheim ligde 2 maçlık galibiyet serisiyle gelse de, Frankfurt'un evinde rakibine karşı son 7 maçta 6 galibiyet alması ev sahibini kağıt üzerinde bir adım öne çıkarıyor. İşte Eintracht Frankfurt-Hoffenheim maçının detayları...

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 18. haftasındaki Eintracht Frankfurt-Hoffenheim maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim MAÇI SAAT KAÇTA?

Deutsche Bank Park'taki Eintracht Frankfurt-Hoffenheim mücadelesi, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Sven Jablonski'nin düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Santos; Kristensen, Collins, Koch, Theate; Larsson, Skhiri; Doan, Chaibi, Brown; Kalimuendo

Hoffenheim: Baumann; Hranac, Hajdari, Bernardo; Coufal, Avdullahu, Burger, Prass; Kramaric, Lemperle; Asllani